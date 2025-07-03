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"Астана" нашла топ-усиление. Новичок станет угрозой для лидеров команды

©ФК "Оренбург"

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич пополнил состав "Астаны" и стал первым летним трансфером столичного клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это отличная сделка и кого легионер может вытеснить из состава своей новый команды. 

Григорий Бабаян уже не первый год искал полузащитника именно с такими характеристиками, как у Башича. В прошлом году у "Астаны" возникал очевидный дефицит кадров в центре поля. В связи с этим, вынужденно в опорную зону двигали профильного защитника Алексу Амановича. 

Башич универсальный полузащитник, по функциям - скорее восьмой номер. Спокойно чувствует себя под давлением, сохраняет мячи, может продвигать мяч на ведении, исполняет стандарты, плюс - он левоногий хавбек. 

Да, в Башиче есть нечто схожее с Назми Грипши, но при этом, он может лучше играть с глубины, плюс комфортнее чувствовать себя в силовой игре. У Ивана за плечами три стабильных, крепких сезона в РПЛ, где он всегда был игроком основы "Оренбурга". Суммарно у хавбека 86 матчей за российский клуб, 4 гола и 7 ассистов. 


Босниец точно добавит вариативности и конкуренции в среднюю линию "Астаны". И его приход в том числе должен чуть взбодрить того же Грипши и Макса Эбонга, которые последний год не имели альтернатив и знали, что так или иначе они будут в основе. 

Кроме того, Башич актуален и как игрок своей сборной. Он регулярно вызываются в команду Боснии и Герцеговины (отыграл почти все матчи в прошлом цикле Лиги наций). 

По всем параметрам это действительно выглядит отличным, необходимым и своевременным приобретением, ведь скоро столичный клуб ждет старт в еврокубках. При этом, судя по всему одним трансфером Башича "Астана" не ограничится, в скором времени столичный клуб должен презентовать еще одного новичка в линию атаки. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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