"Астана" нашла новичка в Швеции

Шведский защитник Беньямин Йертстранд может продолжить карьеру в Казахстане: 29-летний игрок ведет переговоры с "Астаной", сообщают Vesti.kz.

По информации Expressen, переговоры находятся на продвинутой стадии, и "есть много признаков того, что стороны достигнут соглашения".

Последним клубом Йертстранда был шведский "Хальмстад". В прошлом сезоне он сыграл 11 матчей и забил один мяч. В январе он покинул клуб на правах свободного агента.

Ранее защитник также выступал за "Фалу", "Далькурд", "Браге" и "Эребру". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 225 тысяч евро.