"Астана" наряду с клубами РПЛ интересуется полузащитником сборной Армении

Молодой игрок попал в сферу интересов команды.

Фото: armeniasputnik.am©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:53

Полузащитник сборной Армении по футболу Давид Давидян попал в сферу интересов "Астаны", сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

23-летний футболист выступает за ереванский "Алашкерт". Его также рассматривают "Уфа" и "Химки", выступающие в РПЛ.

Напомним, что "Астану" с 1 июля покинет защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян, который продолжит карьеру в "Кадисе" - клубе испанской Ла Лиги.

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