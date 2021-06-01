"Астана" наряду с клубами РПЛ интересуется полузащитником сборной Армении

Полузащитник сборной Армении по футболу Давид Давидян попал в сферу интересов "Астаны", сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

23-летний футболист выступает за ереванский "Алашкерт". Его также рассматривают "Уфа" и "Химки", выступающие в РПЛ.

Напомним, что "Астану" с 1 июля покинет защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян, который продолжит карьеру в "Кадисе" - клубе испанской Ла Лиги.

"Барсегян интересен многим, но хотим сохранить его". Лория - о чемпионской гонке, трансферах "Астаны" и уходе легионера

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!