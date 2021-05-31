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"Барсегян интересен многим, но хотим сохранить его". Лория - о чемпионской гонке, трансферах "Астаны" и уходе легионера

Столичный клуб лидирует в КПЛ.

"Барсегян интересен многим, но хотим сохранить его". Лория - о чемпионской гонке, трансферах "Астаны" и уходе легионера
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Исполнительный директор "Астаны" Давид Лория в интервью Youtube-каналу Vesti.kz рассказал о своих впечатлениях от матча с "Кайратом", чемпионской гонке, трансферах и ушедших игроках. В частности, были затронуты темы с возможным уходом Тиграна Барсегяна, разрыве контракта с Дорином Ротариу и аренде Абата Аймбетова

О чемпионской гонке 

- Еще второй круг впереди. Мы видим, что команды, которые считались аутсайдерами, находятся в лидирующей группе. Это говорит о том, сюрпризы можно ожидать от всех. Вторая часть чемпионата будет сложнее, потому что пойдут еврокубки. Поэтому нельзя какую-то команду ставить выше другой. Все может измениться. 

О долгах перед Шомко 

- Эти проблемы обусловлены тем, что у нас были финансовые затруднения. Мы с ним разговаривали, пришли к соглашению, его долги естественно будут погашены. Но пока этого не произошло. 

О Совете 

- В первую очередь нас радует, что вышел наш молодой парень, достойно сыграл в стартовых турах. У Совета еще будет масса игр в которых он примет участие. У него есть конкуренция с тем же Кадете, у него обязательно будут шансы, но искусственно этот шанс ему никто не дает, он его сам забирает своей работой. Это для него первый сезон, надеюсь, он будет идти вверх. 

О Барсегяне 

- Официального предложения в клуб по нему не поступало. Но переговоры велись, запросы были. Но чтобы пришло официальное предложение в клуб, как по Арояну - такого не было. Тигран интересен многим командам, к нему присматриваются очень много клубов из других чемпионатов. Я не могу сказать, из каких лиг, но если Тигран находится здесь, значит эти запросы его не устраивают, ведь он на них не реагирует. 

У нас есть желание сохранить Барсегяна, чтобы он играл здесь и помог нам стать чемпионом. Судя по тому, как он играет, я не заметил, чтобы он устал от нашего чемпионата. Он парень своеобразный, с южным характером, но на поле он делает все, что от него требуется. 

О Ротариу 

- Дорин расторг с нами контракт по собственной инициативе, потому что были задержки по зарплате, это ни для кого не секрет. Все, кто остались с нами, они понимают эту ситуацию, они ждут, они хотят быть с нами, терпят. Мы разговаривали с адвокатами Ротариу, просили подождать, но он принял такое решение - разорвать контракт в одностороннем порядке. То есть он с нами разорвал, мы его хотели видеть в составе. 

Об аренде Аймбетова 

- Тут, в первую очередь, зависит от самого Абата. Нас устраивает, как он играет. Но здесь должно сойтись много факторов, зависит также от позиции "Крыльев Советов". Мы будем смотреть в конце аренды, что хочет Абат, "Крылья Советов" и что можем сделать мы.   

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2021 Тихонов Андрей Лория Давид Кайрат ФК

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