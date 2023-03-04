"Астана" начала с победы: форвард за 2,5 миллиона евро забил дебютный гол

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 21:52
©ФК "Астана"

"Астана" стартовала с победы в чемпионате Казахстана по футболу-2023, передают Vesti.kz.

В первом туре столичный клуб на своем поле обыграл карагандинский "Шахтер" - 2:1.

Уже на 3-й минуте Владислав Прокопенко вывел астанчан вперед, а на 22-й Дембо Дарбо, чья трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро, забил дебютный гол в КПЛ, удвоив преимущество хозяев поля. У проигравших один мяч на 33-й минуте отыграл Шынгыс Флюк.

В следующем туре, 9 марта, "Астана" на выезде сыграет с "Жетысу", а "Шахтер" примет "Ордабасы".

Ранее в других играх первого тура "Ордабасы" победил "Каспий" (3:1), "Жетысу" уступил "Актобе" (0:1), а "Тобол" оказался сильнее "Аксу" (3:1).

5 марта встретятся "Кайрат" - "Атырау", "Кайсар" - "Кызыл-Жар", "Мактаарал" - "Окжетпес".

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Метки:
КПЛ Астана ФК Шахтер ФК

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