"Астана" лишилась нового футболиста

"Астана" потеряла португальского футболиста Педро Эуженио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, он получил травму и, скорее всего, до перерыва на матчи сборных столичному клубу не поможет.

31-летний легионер присоединился к астанчанам в июле. С того момента сыграл три матча в Кубке страны и четыре в Лиге конференций.

До перехода в "Астану" выступал за "Тараз", тогда как его первым клубом в КПЛ стал "Жетысу".

Напомним, что "Астана" выбыла из еврокубков, проиграв по сумме двух игр финскому КуПСу на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций.

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