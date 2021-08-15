"Астана" лишилась нового футболиста

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 08:06

"Астана" потеряла португальского футболиста Педро Эуженио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, он получил травму и, скорее всего, до перерыва на матчи сборных столичному клубу не поможет.

31-летний легионер присоединился к астанчанам в июле. С того момента сыграл три матча в Кубке страны и четыре в Лиге конференций.

До перехода в "Астану" выступал за "Тараз", тогда как его первым клубом в КПЛ стал "Жетысу".

Напомним, что "Астана" выбыла из еврокубков, проиграв по сумме двух игр финскому КуПСу на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций.

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК


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