КПЛ
Сегодня 16:25

"Астана" или "Кайрат"? Стало известно, точное время объявления чемпиона КПЛ-2024

©ФК "Астана"

Определилось время начала матчей, заключительного, 26-го тура казахстанской премьер-лиги сезона 2024 года по футболу, передает Vesti.kz.

Все игры пройдут в воскресенье, 10 ноября, и начнутся в 14:00 по времени Астаны.

Так в это время сыграют "Женис" - "Кызылжар", "Атырау" - "Кайрат", "Кайсар" - "Тобол", "Актобе" - "Туран", "Астана" - "Жетысу", "Ордабасы" - "Елимай".

В данный момент лидером турнирной таблицы КПЛ является "Кайрат" с 44 очками. На один балл меньше у идущей второй "Астаны". Замыкает тройку лидеров "Актобе" - у них 40 очков. Также шансы на призовые места остаются у "Ордабасы", "Тобола" и "Елимая".

Отметим, что для выявления чемпиона страны может потребоваться "золотой матч", но для этого по итогам последнего тура у "Кайрата" и "Астаны" должно быть одинаковое количество очков.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →