"Астана" и сборная Казахстана получили обновленный стадион

Председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов заявил, что реконструкция стадиона "Астана Арена" завершена, и арена готова принимать футбольные матчи, передают Vesti.kz.



С этой новостью он поделился у себя в соцсетях.

"Стадион "Астана Арена" после реконструкции готов проводить международные матчи. На сегодняшний день проведены все строительно-монтажные работы с учетом рекомендаций UEFA. В частности, выполнены работы по демонтажу старого покрытия, системы обогрева и полива поля, устранению травмоопасных водосточных лотков, замена искусственного газона. В декабре прошлого года покрытие футбольного поля прошло аттестацию UEFA для получения международного сертификата", - написал он на своей странице в Instagram.



Также он подчеркнул, что при поддержке депутатского корпуса столицы начаты работы по реконструкции Дворца спорта "Казахстан", который изначально реализовывался через механизм ГЧП. В настоящее время идут работы по оформлению надлежащей документации. Начало строительно-монтажных работ запланированы на этот год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию по плану - 2026 год. Проект направлен на развитие водных видов спорта и фигурного катания, а также создание комфортных условий для активного досуга жителей столицы.

Напомним, что на "Астана Арене" свои домашние матчи проводят "Астана" и сборная Казахстана. Во время реконструкции игры проводились в Алматы.