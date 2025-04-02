КПЛ
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"Астана" хочет избавиться от незабивного легионера

©ФК "Астана"

Нападающий "Астаны" Ннамди Аханону близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний форвард проигрывает конкуренцию своим одноклубникам и редко выходит на поле. В новом сезоне КПЛ на счету Аханону ни одного матча.

В сезоне-2024 во всех турнирах нигерийский футболист сыграл 25 матчей и забил всего три гола. Вместо него «Астана» планирует подписать других иностранцев.

До переезда в Казахстан Аханону выступал в чемпионате Албании, где забил за местные "Турбину" и "Скендербеу" шесть и девять голов соответственно.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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