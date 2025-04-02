"Астана" хочет избавиться от незабивного легионера

Нападающий "Астаны" Ннамди Аханону близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний форвард проигрывает конкуренцию своим одноклубникам и редко выходит на поле. В новом сезоне КПЛ на счету Аханону ни одного матча.

В сезоне-2024 во всех турнирах нигерийский футболист сыграл 25 матчей и забил всего три гола. Вместо него «Астана» планирует подписать других иностранцев.

До переезда в Казахстан Аханону выступал в чемпионате Албании, где забил за местные "Турбину" и "Скендербеу" шесть и девять голов соответственно.