"Астана" с Бабаяном против "Тобола". Что нужно знать о главном матче 20-го тура КПЛ

Сегодня, 14 сентября, 20-й тур казахстанской премьер-лиги будет открыт сразу же центральным матчем тура. В нем сыграют "Астана" и "Тобол". Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать перед этой встречей.

Игры между столичными и костанайцами в последние годы очень равные. В четырех предыдущих матчах по итогам 90 минут игры счет был одинаковым - 1:1. С 2020 года эти клубы не обменивались победами, а в апреле текущего года в Костанае была также зафиксирована ничья - на гол Жарко Томашевича ответил Педро Эуженио.

Сейчас "Астана" идет на втором месте в таблице с 37 очками, лишь на два пункта отставая от лидирующего "Актобе", у которого, кстати, сразу после окончания центрального матча тура состоится домашняя игра с "Таразом". А вот "Тобол" с 32 баллами идет третьим.

Если в сегодняшней игре "Астана" заработает три очка, то дальнейшая борьба за золото, вероятнее всего, пройдет исключительно между столичными и "Актобе".

Для "Астаны" это будет первый матч после возвращения самого успешного руководителя в истории клуба Саяна Хамитжанова, а также камбэка главного тренера Григория Бабаяна. Отставка Срджана Благоевича для многих стала неожиданностью, ведь в последних двух матчах КПЛ "Астана" выиграла с общим счетом 7:0, и вроде бы все выглядело неплохо, а отрыв "Актобе" начал таять на глазах.

Но теперь у руля будет хорошо известный и любимый болельщиками "Астаны" Бабаян. Причем символично, что первым матчем под его руководством будет встреча с "Тоболом", который он тренировал в прошлом. Более того, Григорий Константинович лично присутствовал на последнем матче костанайцев, когда те неожиданно проиграли дома "Атырау" - 0:2. Возможно, что уже тогда Бабаян отправился "на разведку". Кстати, в тренерском штабе казахстанского специалиста также будет Александр Москаленко, под руководством которого "Тобол" завоевал чемпионство в прошлом году.

Сейчас действующие чемпионы страны из Костаная выглядят более уязвимо, чем шестикратные чемпионы из "Астаны". С другой стороны, понятно, что при новом тренере многое в рисунке игры, да и в раздевалке тоже, поменяется. И пока сложно представить, какие изменения будут видны в первом же матче, тем более таком важном.

Бабаян и Москаленко отлично знают "Тобол", сильные и слабые стороны игроков. Это, конечно, даст "Астане" дополнительное преимущество. Фактор домашнего стадиона тоже необходимо учитывать. И кажется, что после ярких для болельщиков новостей о возвращении Хамитжанова и Бабаяна, в клубе настроены на приход большого количества зрителей. Да так, что впервые с момента вылета из еврокубков вход на стадион сделали платным - по билетам.

"Тобол" на семь очков отстает от "Актобе" и на пять от "Астаны". При худшем стечении обстоятельств после этого тура отрыв конкурентов может увеличиться до десяти и восьми очков соответственно. Поэтому подопечным Милана Милановича нужно всерьез задуматься о собственных амбициях, и о том, как они собираются извиняться перед болельщиками за домашнее поражение от "Атырау".

В любом случае всех любителей казахстанского футбола ждет невероятно интересный матч. Фаворитом, наверное, назвать легче все же "Астану". Но этот статус еще необходимо подтвердить на поле.

Напомним, что матч между "Астаной" и "Тоболом" пройдет сегодня, 14 сентября, в 19:00 по столичному времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Фото: ФК "Астана" (1,3,4), ФК "Тобол" (2)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39 2 Астана 19 11 4 4 42-17 37 3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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