"Астана" решила судьбу главного тренера

Срджан Благоевич покинул пост главного тренера "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
"Благоевич возглавил основную команду "Астаны" в ноябре 2021 года, вместе с которой прошел всю предсезонную подготовку и большую часть чемпионата. Под его руководством "Астана" шла в лидерах турнирной таблицы, а также пробилась в полуфинал Казахстана. Болельщикам пришелся по душе тот футбол, который демонстрировала команда при главном тренере", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на место Благоевича уже приглашен Григорий Бабаян. Ранее казахстанский специалист уже работал в структуре "Астаны" с 2013 по 2018 год.
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