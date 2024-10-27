"Астана" - "Актобе": кто фаворит и какие проблемы у участников центрального матча 24-го тура КПЛ?

Сегодня, 27 октября, в Алматы пройдет один из самых важных матчей последних туров казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В очной встрече схлестнутся претендующие на чемпионство "Астана" и "Актобе". Корреспондент Vesti.kz поразмышлял на тему статуса фаворита этого противостояния.

Продолжение • Казахстанский футболист сыграл против лидеров зарубежного чемпионата

За "Астану" говорит то, что для них Алматы - это в большей степени домашняя территория, чем для "Актобе". Все-таки столичные весь сезон проводят в этом городе и уже привыкли к местным условиям.

Кроме того, у "Актобе" не было игровой практики с начала октября, а вот у "Астаны" тонус на отличном уровне, чему свидетельством являются три проведенные игры за последние пару недель.



На последний еврокубковый матч с валлийским "Нью-Сейнтс" (0:2) сине-желтые оставили всех основных игроков и лидеров в Казахстане, отправившись на тяжелый выезд с футболистами ротации и дублерами. Это говорит о том, насколько важен для "Астаны" матч с "Актобе".

Тем не менее у столичных есть потеря - это дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек Алекса Аманович. Это значит, что кто-то из игроков, только вчера вернувшихся после длительного путешествия в Великобританию, уже сегодня должен будет выйти с первых минут против "Актобе".



Но если говорить про потери гостей, то из-за дисквалификации не сыграют Багдат Каиров и Алибек Касым. Причем второй, несмотря на позицию центрального защитника, успешно играет против столичных - у него три гола в восьми матчах с "Астаной", два из которых - в футболке "Актобе". Их отсутствие станет проблемой для красно-белых, у которых и так короткая скамейка.

Если "Астана" сейчас вышла практически на пик, то "Актобе" аналогичный отрезок будто бы оставил позади. В последние месяцы красно-белые неоднократно сталкивались с ситуациями, когда их спад был заметен невооруженным глазом.

С другой стороны, у "Актобе" хорошие результаты в последних матчах против столичных - они не проигрывали им с марта 2022-го. Но и для "Астаны" это хорошая мотивация вернуть должок за все годы в столь важном матче.



Если подытожить все вышесказанное, то вывод следующий: "Астана" является фаворитом матча с "Актобе". Да, у команды сейчас плотный календарь, но это лучше, чем находиться без матчей почти весь месяц, как это случилось с "Актобе". Основные лидеры хозяев свежи и полны решимости, а у гостей не будет пары ключевых игроков.

Статус фаворита и хозяев поля у "Астаны" есть, но смогут ли столичные подтвердить его по ходу матча? Увидим уже сегодня, 27 октября, в 18:00. Прямая трансляция будет доступна на канале и официальном сайте Qazsport. Эту встречу для вас прокомментируют Ерсин Ерик и Димаш Тулегенов.

Отметим, что сейчас у "Астаны" и "Актобе" по 37 набранных баллов. Их в таблице опережают "Кайрат" (41) и "Ордабасы" (39), уже сыгравшие в этом туре. Также необходимо отметить, что у "Астаны" есть матч в запасе.