Аренда из "Кайрата" как приговор. Почему у футболистов нет обратного пути в алматинский клуб?

"Кайрат" регулярно декларирует ставку, которую делает на своих воспитанников и молодых игроков. Стоит признать, некоторые успешно доросли до основного состава, но есть и обратные примеры и всех их объединяет одно - футболисты побывали в аренде в других клубах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как для таких игроков в дальнейшем обратный путь в команду оказывался закрытым.



Совсем недавно закончилось арендное соглашение между алматинским клубом и "Жетысу", в рамках которого Еркебулан Сейдахмет часть сезона-2020 провел в талдыкорганском коллективе.



Футболист в середине 2019 года подписал трехлетний контракт с "Кайратом", сыграв 15 матчей во всех турнирах и отметившись одним голом. В 2020 году Сейдахмет за "Кайрат" не выступал, а в "Жетысу" провел всего шесть игр. По имеющейся информации, 20-летний игрок должен получить второй шанс в "Кайрате". Сможет ли "Казахский Месси" воспользоваться им, узнаем скоро.



Еще одним игроком, отданным в аренду, является Кирилл Колесниченко. Россиянин в марте подписал с алматинцами контракт сроком на три года, но в итоге, не сыграв ни одной минуты, отправился в волгоградский "Ротор". Там 20-летний игрок провел три матча - два в РПЛ и один в Кубке России, но зачастую он не попадает в заявку на игры.



Аренда вингера "Кайрата" рассчитана до конца июня 2021 года.



Нурлан Даиров (25 лет. Защитник)



Воспитанник алматинского клуба в 2016 году провел три матча за "Кайрат". Затем на протяжении трех сезонов он выступал за "Окжетпес". После возвращения в "Кайрат" в сезоне-2020 Даиров не стал игроком основы, проведя две встречи уже после того, как "Кайрат" оформил чемпионство. В этих играх он отметился удалением. Сообщается, что он продолжит карьеру в "Таразе", куда перейдет после окончания контракта.







Сергей Кейлер (26 лет. Защитник)



Некогда многообещающий защитник в 2013 году начал карьеру в "Кайрате", забив первый гол в 18 лет. С 2014 года Кейлер начал скитания по арендам, сменив четыре казахстанских клуба. В 2019 году он вернулся в "Кайрат", проведя во всех турнирах 16 матчей. В нынешнем сезоне Кейлер участвовал в шести встречах, забив гол в игре с "Кайсаром" (2:2), где он также являлся капитаном. Впрочем, в 26 лет Кейлер остается игроком ротации.







Магомед Парагульгов (26 лет. Полузащитник)



Парагульгов получал футбольное образование в Бельгии, а после возвращения в Казахстан проходил обучение в академии "Цесны" и академии "Оле Бразил". В 2012 году он попал в молодежный состав "Кайрата". В 2015 году футболист отправился в аренду в семейский "Спартак". После возвращения в "Кайрат" в сезонах 2017 и 2018 он провел 25 матчей в премьер-лиге, забив два гола.



Впрочем, так и не став игроком основы, Парагульгов в 2019 отправился в аренду в "Иртыш". В конце прошлого года он вернулся в "Кайрат", а после окончания контракта на правах свободного агента стал футболистом "Кайсара". Сейчас выступает на Кипре за "Эрмис Арадиппу".



Рифат Нурмугамет (24 года. Полузащитник)



Воспитанник "Кайрата" дебютировал за алматинский клуб в 2014 году. Но, так и не закрепившись в команде, в 2017 году до конца 2018 был отправлен в аренду в "Жетысу". После возвращения в "Кайрат" Нурмугамет летом 2019 вновь убыл в Талдыкорган. С 2020 года он является футболистом "Актобе", куда перешел в статусе свободного агента и стал победителем первой лиги.



Александр Соколенко (24 года. Полузащитник)



Соколенко не является воспитанником "Кайрата". В алматинский клуб он попал, покинув родной "Кызыл-Жар СК" в июле 2017 года в возрасте 20 лет. За два года футболист, умеющий закрывать позиции на обоих флангах, пытался закрепиться в основном составе и временами делал это успешно. Сыграв за два года почти три десятка матчей, онв середине 2019 отправился в аренду в "Иртыш". А затем вернулся в "Кызыл-Жар СК".



Самат Сарсенов (24 года. Нападающий)



Уроженец Оренбургской области выступал за одноименный клуб, а в 2017 году перешел в "Кайрат". Играл в первой лиге, а в 2018 дебютировал в КПЛ, где за два сезона не отметился голами - забивал лишь в первом дивизионе и в Кубке Казахстана. В июле 2019 был отдан в аренду в "Тараз". Больше в алматинский клуб экс-россиянин не возвращался. Сейчас выступает в Латвии за юрмальский "Спартак", перейдя туда из "Валмиеры".



Напомним, "Кайрат" стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей спустя 16 лет. Алматинцы прервали шестилетнюю гегемонию "Астаны" и в следующем году выступят в Лиге чемпионов.