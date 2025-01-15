Заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Улан Саркулов рассказал об итогах анализа финансирования футбольного клуба "Астана" за последние шесть лет, передают Vesti.kz.

По его словам, за указанный период "Астана" получила около 50 миллиардов тенге, основная часть которых поступила от фонда "Самрук-Казына".

"Порядка 60-70 процентов (от бюджета) это были выплаты заработных плат легионерам. Иностранные футболисты, которые поиграли сезон, два, три. Им выдали огромные деньги, сейчас некоторых этих футболистов уже нет. Но при этом идет большое выделение средств, при этом рейтинги футбольного клуба "Астана" снижаются. Возникает вопрос: насколько оправдано выделять такие большие средства?, - сообщил Саркулов на брифинге в Мажилисе.

Также он отметил, что у столичного клуба до сих пор отсутствует собственная тренировочная база, необходимая для профессиональной команды.

Саркулов подчеркнул, что в сфере спорта был проведен большой анализ. Министерству туризма и спорта и федерациям футбола и хоккея Антикоррупционой службой были даны рекомендации для улучшения ситуации.