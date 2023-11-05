По информации телеграм-канала "Серый CARDINAL", известный казахстанский специалист Андрей Карпович возглавил футбольный клуб "Елимай", передает корреспондент Vesti.kz.

"Карпович в "Елимае". Официально. Как и предполагал несколько раз наш канал, теперь уже бывший главный тренер ФК "Актобе" Андрей Карпович возглавил команду "Елимай", - сообщает автор.

Ранее Карпович возглавлял "Актобе", с которыми выиграл серебро и бронзу чемпионата Казахстана.

Отметим, что "Елимай" из Семея, по итогам сезона вышел в премьер-лигу из первой лиги.