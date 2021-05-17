Сборная Кыргызстана под руководством Александра Крестинина объявила список футболистов для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022 в зоне АФК (группа F). Всего в списке 25 человек, в их числе оказался и полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФС.

Команда соберется 30 мая на краткосрочный учебно-тренировочный сбор, после чего 2 июня вылетит в Осаку, где сыграет с Мьянмой, Монголией и Японией.

Расписание игр:

7 июня

Кыргызстан - Монголия

11 июня

Мьянма - Кыргызстан

15 июня

Япония - Кыргызстан

Напомним, что Алыкулов выступает за "Кайрат" с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник помог алматинскому клубу впервые за 16 лет оформить чемпионский титул. В нынешнем сезоне игрок провел 11 матчей в чемпионате Казахстана, забил один гол и отдал три ассиста.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!