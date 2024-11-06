В Алматы или Атырау? Куда отправится чемпионское тондо в последнем туре КПЛ

На этой неделе состоится заключительный, 26-й тур чемпионата Казахстана по футболу, в котором может быть выявлен обладатель титула. Одним из актуальных вопросов остается, куда же отправится чемпионское тондо в день тура. Корреспондент Vesti.kz выяснил, какое решение приняла лига.

Как известно, нынешний лидер чемпионата "Кайрат" будет играть на выезде с "Атырау". В то время как главный конкурентов "желто-черных" - "Астана" сыграет с "Жетысу" в Алматы.

Предугадать, каким будет итог этих игр сложно, а привезти заранее тондо в один из городов - это для лиги определенные репутационные риски, которые несут в себе подозрения. Кроме того, остается небольшая вероятность того, что потребуется сыграть "золотой" матч.

Именно поэтому руководством лиги принято решение не проводить награждение в день тура, чемпионское тондо не привезут ни в Атырау, ни в Алматы. Официальная часть вручения титула состоится позже (вероятно, уже после международной паузы на игры сборных). Эту информацию Vesti.kz подтвердили в пресс-службе ПФЛК.

Напомним, что матчи 26-го тура чемпионата Казахстана состоятся 10 ноября, все игры начнутся в одно время - 14:00. Отметим, что лидерство в чемпионате удерживает алматинский "Кайрат" с 44 очками. На втором месте "Астана" с 43 баллами, а третья строчка у "Актобе" с 40 пунктами.