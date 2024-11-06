КПЛ
Сегодня 13:55

В Алматы или Атырау? Куда отправится чемпионское тондо в последнем туре КПЛ

©ПФЛК

На этой неделе состоится заключительный, 26-й тур чемпионата Казахстана по футболу, в котором может быть выявлен обладатель титула. Одним из актуальных вопросов остается, куда же отправится чемпионское тондо в день тура. Корреспондент Vesti.kz выяснил, какое решение приняла лига. 

Как известно, нынешний лидер чемпионата "Кайрат" будет играть на выезде с "Атырау". В то время как главный конкурентов "желто-черных" - "Астана" сыграет с "Жетысу" в Алматы. 

Предугадать, каким будет итог этих игр сложно, а привезти заранее тондо в один из городов - это для лиги определенные репутационные риски, которые несут в себе подозрения. Кроме того, остается небольшая вероятность того, что потребуется сыграть "золотой" матч. 

Именно поэтому руководством лиги принято решение не проводить награждение в день тура, чемпионское тондо не привезут ни в Атырау, ни в Алматы. Официальная часть вручения титула состоится позже (вероятно, уже после международной паузы на игры сборных). Эту информацию Vesti.kz подтвердили в пресс-службе ПФЛК. 

Напомним, что матчи 26-го тура чемпионата Казахстана состоятся 10 ноября, все игры начнутся в одно время - 14:00. Отметим, что лидерство в чемпионате удерживает алматинский "Кайрат" с 44 очками. На втором месте "Астана" с 43 баллами, а третья строчка у "Актобе" с 40 пунктами.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →