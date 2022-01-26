Алипу "отказали" в трансфере в "Зенит"

Сайт Sportbox.ru, рассказывая о сборах "Зенита" в ОАЭ, высказался также о перспективах футболиста сборной Казахстана Нуралы Алипа закрепиться в составе российского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz. Выводы для защитника "Кайрата" сделаны неутешительные.

Алип находится на просмотре и провел первый матч за "Зенит". Случилось это против словацкой "Жилины" (5:0).

"В основе у команды играла далеко не стандартная связка Хотулева и Нуралы Алипа. Первый - 19-летний игрок питерской "молодежки": на его счету всего одна минута в текущем сезоне премьер-лиги. Второй - и вовсе приехал в ОАЭ на просмотр из "Кайрата", а теперь, скорее всего, отправится обратно на родину", - говорится в тексте.

При этом главный тренер питерского клуба Сергей Семак отметил, что Алип отправится на второй сбор, который пройдет с 29 января по 11 февраля в Португалии.