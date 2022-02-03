Алип забил первый гол за "Зенит"

Казахстанский футболист Нуралы Алип отличился за питерский "Зенит" в контрольном матче с датским "Митьюлландом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходит в Португалии в рамках турнира Atlantic Cup-2022.

На 40-й минуте Клаудиньо подал с углового, Алип отправил мяч в дальний угол головой, для казахстанца это первый мяч за российский клуб, в котором он находится на просмотре.

Алип вышел в старте, по нему примут решение по итогам второго сбора.

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