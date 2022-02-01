Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените"

Казахстанский защитник Нуралы Алип качественно отрабатывает на тренировках российского "Зенита", а его "жертвами" стали звезды лидеров РПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
В одном из эпизодов казахстанец, который находится на просмотре в "Зените", накрыл Малкома, отобрав у него мяч. "Пострадал" и Артем Дзюба: Алип ушел от опеки российского футболиста и пробил по воротам. Есть на счету Алипа и результативный удар.
Ранее председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода Нуралы Алипа в "Зенит".
"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"
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