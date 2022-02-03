Алип разгромил в челлендже футболиста сборной России

Казахстанский защитник Нуралы Алип, находящийся на просмотре в "Зените", принял участие в игре "камни-ножницы-бумага", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ему противостоял игрок сборной России Данил Круговой, которого Алип обыграл со счетом 5:2. Хотя в начале Нуралы проигрывал 0:2.
Напомним, что Алип находится вместе с "Зенитом" на УТС в Португалии. По нему должны принять решение по итогам второго сбора, который продлится до 11 февраля. Казахстанец принес победу россиянам в первом матче Atlantic Cup-2022.
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