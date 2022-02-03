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Алип разгромил в челлендже футболиста сборной России

Алип разгромил в челлендже футболиста сборной России
©ФК "Зенит"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Казахстанский защитник Нуралы Алип, находящийся на просмотре в "Зените", принял участие в игре "камни-ножницы-бумага", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ему противостоял игрок сборной России Данил Круговой, которого Алип обыграл со счетом 5:2. Хотя в начале Нуралы проигрывал 0:2.

Напомним, что Алип находится вместе с "Зенитом" на УТС в Португалии. По нему должны принять решение по итогам второго сбора, который продлится до 11 февраля. Казахстанец принес победу россиянам в первом матче Atlantic Cup-2022.


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Метки:
Алип Нуралы Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК Зенит

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