Алиев, Карпович и Уразбахтин. Кто из свободных казахстанских тренеров будет востребован в КПЛ

Прошедший сезон чемпионата Казахстана обернулся не лучшим образом для многих местных тренеров и некоторые из них ныне в творческом отпуске. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, каковы их шансы трудоустроиться в ближайшее межсезонье.

Достаточно продолжительный период работы в "Елимае" закончился для Андрея Карповича скорее на минорной ноте. Клуб не достиг желаемых результатов и даже не сохранил планку прошлого сезона. При этом у Карповича все равно очень крепкая репутация внутри лиги. Он достигал еврокубков сразу в трех командах (если не считать "Кайрат", где он являлся исполняющим обязанности) - "Кызылжаре", "Актобе" и "Елимае".

У него нет громких провалов за спиной, но и больших достижений в виде титула (опять же кроме периода в "Кайрате") тоже нет. Но показательно, что уже сейчас вокруг Карповича много слухов и некоторые из них отправляют его в "Актобе".

Пока это маловероятно, но по ходу следующего сезона все возможно. Вероятно, Карпович сейчас будет очень избирателен и в КПЛ он пойдет только в тот клуб, где будут перспективы бороться хотя бы за еврокубки и медали.



Еще один тренер, который не будет торопиться с решением - Рафаэль Уразбахтин. Со своей нынешней позиции он вправе ждать действительно большого проекта. Не исключено, что Уразбахтин все-таки уедет в Россию, хотя это априори для него будет тяжелым вызовом, поскольку там у него нет такого авторитета и уровень конкуренции даже на уровне первой лиги России достаточно серьезный.

Многие видят Уразбахтина будущим тренером "Шахтера" и в этом есть рациональное зерно, поскольку в Караганде действительно фундаментально выстраивают новый клуб с европейскими ценностями. Другое дело, что пока там не торопятся убирать местную легенду Андрея Финонченко. Судя по всему, многое будет зависеть, как покажет себя нынешний тренер "Шахтера" на старте будущего сезона КПЛ.

В ожидании интересного проекта и Али Алиев. Его работа в сборной Казахстана вызвала противоречия и подпортила ему репутацию с точки зрения восприятия болельщиков, хотя в действительности он выстраивал команду с понятными принципами, которые периодически функционировали, но доработать хотя бы цикл до конца ему не дали.

В "Женисе", опять же, было довольное странное решение сменить Алиева по ходу сезона только ради одного матча - ответного полуфинала Кубка Казахстана. Хотя в целом по сезону "Женис" не проваливался и Алиев довольно быстро выстроил каркас игры, на котором команда спокойно находилась в середине таблицы (соответствуя тому составу, который у них был).

На данный момент Алиеву тоже необходимо обстоятельно подумать над следующим местом работы и не рисковать, поскольку наши руководители, как известно, смотрят в первую очередь на результат, а не на процесс и содержание.

Очевидно, что на рынке свободных тренеров оказались бы, ведь их команды вылетели из КПЛ. У Нурдаулетова почти нет даже ярких отрезков по тренерской карьере, но надо учитывать, что он зачастую работал в клубах с ограниченными ресурсами. Так или иначе, пока это тренер, которого, возможно, будут рассматривать лишь клубы второго эшелона и нижней части таблицы.

У Феропонтова реноме покрепче, но опыт с клубом, где есть большие амбиции, обернулся для него увольнением. Вылет "Кайсара", увы, будет вспоминаться чаще, чем его успешная работа с "Окжетпесом". Но варианты у 51-летнего тренера наверняка будут, может не сразу, но, опять же, в разгар следующего сезона его могут призвать спасать тот или иной коллектив.