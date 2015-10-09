Александр Меркель переходит в казахстанский клуб

Экс-игрок сборной Казахстана Александр Меркель прибыл в расположение "Жениса" и может впервые сыграть в КПЛ в будущем сезоне, передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.kz.

Как сообщает источник, полузащитник уже прибыл на учебно-тренировочные сборы своего нового клуба — "Женис" и провёл первую тренировку в составе команды.

Ранее Меркель защищал цвета Национальной сборной Казахстана. В 2015 году впервые подключался на товарищеский матч с Исландией, а спустя четыре года был вызван Михалом Билеком на матчи квалификации Евро-2020 против Шотландии и России. С марта 2019-го же полузащитник ни разу не получал приглашения из-за проблем с паспортом.

Отметим, что казахстанец выступал за ряд европейских клубов, в числе которых был итальянский "Милан". Последним клубом хавбека был клуб из ОАЭ "Легентус".

