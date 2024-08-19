Александр Кержаков стал лучшим тренером в Казахстане

Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков признан лучшим тренером месяца по итогам июля в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Такое мнение выразили капитаны и главные тренеры клубов Премьер-лиги.

Под руководством 41-летнего российского специалиста алматинцы в прошлом месяце сыграли вничью с "Женисом" (1:1) и обыграли "Шахтер" со счетом 3:0.

Клуб сохранил позиции в топ-3, а сейчас возглавляет турнирную таблицу (31 балл), хотя, по потерянным очкам уступает "Ордабасы", у которого 29 баллов и две игры в запасе.

Напомним, Кержаков возглавил "Кайрат" по ходу текущего сезона, сменив на этом посту Кирилла Кекера. Под руководством россиянина алматинцы провели в КПЛ семь матчей, в которых одержали пять побед и по одной игре закончили вничью и проиграли.

Добавим, что лучшим игроком июля стал лидер алматинцев Жоао Пауло, забивший два гола в двух матчах.