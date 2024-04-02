Наставник "Актобе" Дмитрий Парфенов ответил высказался о соответствии форварда команды Идриса Умаева уровню сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

"Соответствует ли игра Умаева уровню сборной Казахстана? Мне сложно судить, некорректно будет судить. Надо понимать уровень его конкурентов в позиции и определенные требования к его позиции. Это лучше к тренеру сборной.

Идрис может больше, это точно. Наша задача — чтобы каждый игрок давал свой максимум", - приводит слова Парфенова Legalbet.kz.