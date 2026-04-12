"Актобе" вырвал вторую победу в КПЛ-2026

В Туркестане завершился матч 5-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), в рамках которого "Актобе" одержал минимальную победу над актауским "Каспием" - 1:0, сообщают Vesti.kz.

Единственный гол на 45-й минуте забил форвард сборной Казахстана Артур Шушеначев.

После этого матча "Актобе" набрал семь очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. "Каспий", в свою очередь, с одним баллом в активе замыкает список из 16-ти команд КПЛ.

Отметим, что для "красно-белых" это первая победа под руководством словацкого тренера Штефана Тарковича и вторая в стартовавшем сезоне.