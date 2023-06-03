"Актобе" всухую обыграл "Шахтер" и поднялся на третье место КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 23:03
©ФК "Актобе"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 12

Актобе - Шахтер 2:0

Голы:

Кенесов, 6 (1:0); Гадрани (Самородов), 71 (2:0)
Турнирная таблица →

"Актобе" одержал победу над "Шахтером", сообщает корреспондент Vesti.kz

Матч 12 тура футбольной премьер-лиги подопечные Андрея Карповича провели на отремонтированном домашнем стадионе и выиграли со счетом 2:0.

Уже на шестой минуте болельщиков порадовал Арман Кенесов. А на 71 отличился Лука Гадрани.

Подробная статистика матча доступна тут.

Набрав три очка, "Актобе" поднялся на второе место турнирной таблицы, сместив оттуда "Кызыл-Жар". Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Актобе ФК Шахтер ФК КПЛ

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