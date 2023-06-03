"Актобе" всухую обыграл "Шахтер" и поднялся на третье место КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 12
Голы:Кенесов, 6 (1:0); Гадрани (Самородов), 71 (2:0)
"Актобе" одержал победу над "Шахтером", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч 12 тура футбольной премьер-лиги подопечные Андрея Карповича провели на отремонтированном домашнем стадионе и выиграли со счетом 2:0.
Уже на шестой минуте болельщиков порадовал Арман Кенесов. А на 71 отличился Лука Гадрани.
Подробная статистика матча доступна тут.
Набрав три очка, "Актобе" поднялся на второе место турнирной таблицы, сместив оттуда "Кызыл-Жар". Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.