"Актобе" всухую обыграл "Шахтер" и поднялся на третье место КПЛ

"Актобе" одержал победу над "Шахтером", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 12 тура футбольной премьер-лиги подопечные Андрея Карповича провели на отремонтированном домашнем стадионе и выиграли со счетом 2:0.

Уже на шестой минуте болельщиков порадовал Арман Кенесов. А на 71 отличился Лука Гадрани.

Подробная статистика матча доступна тут.

Набрав три очка, "Актобе" поднялся на второе место турнирной таблицы, сместив оттуда "Кызыл-Жар". Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →