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"Актобе" увел топового вратаря у европейского клуба

©ФК "Актобе"

Недавно назначенный тренер по вратарям ФК "Актобе" украинский специалист Олег Шевченко высказал свое мнение относительно позиции номер один, передают Vesti.kz.

"Красно-белые" сделали ставку на Андрея Влада, вратаря сборной Румынии.

"Начиная с ноября мы тщательно просмотрели порядка 15 вратарей - казахстанских и зарубежных. В итоге остановили свой выбор на румынском голкипере Андрее Владе. Чем он нас привлек? Это, безусловно, квалифицированный игрок, с серьезным потенциалом. Влад быстрый, обладает прекрасной реакцией и резкостью. Демонстрирует хорошие технико-тактические действия как при игре на линии, так и на выходах. Смело принимает решения в игровых ситуациях. В 25 лет имеет солидный опыт на международной арене. Считаю, что это может стать очень удачным трансфером для ФК "Актобе". Влад имеет все шансы стать одним из лучших голкиперов КПЛ-2025. Его уровень полностью соответствует амбициям такого большого клуба, как "Актобе", в борьбе за чемпионский титул и выход в группу еврокубков, - приводит слова Шевченко телеграм-канал Серый CARDINAL.


Отмечается, что "Актобе" удалось увести Влада буквально из-под носа румынского "Петролула", который возглавляет Виорел Молдован. Клуб уже объявил о подписании контракта, однако в последний момент вратарь выбрал вариант с "Актобе".

Влад также выступал за румынские "Стяуа" и "Университатя" (Крайова). С 2021 года начал вызываться в сборную своей страны.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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