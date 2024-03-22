"Актобе" упустил победу над двукратным чемпионом РПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:45
©ФК "Актобе"

ФК "Актобе" провел товарищеский матч на сборах в Турции с казанским "Рубином", сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в формате два тайма по 35 минут завершилась со счетом 1:1. "Актобе" в начале второй тайма вышел вперед благодаря голу Ромеро. Клубу из Татарстана удалось отыграться на 52-й минуте.

"Актобе", набрав три очка после двух туров, занимает шестое место в таблице КПЛ-2024. "Рубин" по итогам 20 туров идет на седьмом месте в РПЛ. У клуба из Казани 29 баллов.

Напомним, что казанцы дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Актобе ФК Рубин КПЛ Премьер-лига России

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