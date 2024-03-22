"Актобе" упустил победу над двукратным чемпионом РПЛ

ФК "Актобе" провел товарищеский матч на сборах в Турции с казанским "Рубином", сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в формате два тайма по 35 минут завершилась со счетом 1:1. "Актобе" в начале второй тайма вышел вперед благодаря голу Ромеро. Клубу из Татарстана удалось отыграться на 52-й минуте.

"Актобе", набрав три очка после двух туров, занимает шестое место в таблице КПЛ-2024. "Рубин" по итогам 20 туров идет на седьмом месте в РПЛ. У клуба из Казани 29 баллов.

Напомним, что казанцы дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009).