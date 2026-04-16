"Актобе" совершил очень странный трансфер. Повлияли агенты?

Уже после закрытия трансферного окна "Актобе" неожиданно подписал ещё одного новичка - бразильского полузащитника Гауденсио. Корреспондент Vesti.kz изучил скромное резюме хавбека и совершенно не понял логики этого перехода.

До этого селекционные шаги "Актобе" были объяснимы и понятны, поскольку приходили либо игроки с именем, либо с проверенным качеством. Но трансфер Гауденсио не вписывается ни в одну из этих категорий.

23-летний бразилец никогда не играл на уровне высших дивизионов Бразилии, потом провёл странный период в японской Джей Лиге 3 (третий дивизион!) и даже там не закрепился, дальше играл в чемпионате Катаринсе (региональная лига Бразилии) и наконец приехал в "Актобе".

У Гауденсио даже нет трансферной стоимости на Transfermarkt и естественно он не играл за юношеские национальные сборные. При этом хавбек - клиент агентства Kuniy & W. Sports Marketing Ltda. Из любопытного касательно этой компании, они работают вместе с Габриэлем Сарой - кандидат в сборную Бразилии, один из лидеров "Галатасарая". Но также среди клиентов агентства указан украинский тренер Виктор Скрипник, а ведь именно его сватали в "Актобе" несколько месяцев назад.

Определенно "Актобе" сотрудничает с этой компанией и Гауденсио стал одним из первых участников данного союза. Но только вот к спортивной составляющей трансфера есть вопросы. Помимо вышеназванных деталей из резюме бразильца, есть вопрос, а зачем вообще команде игрок в эту позицию?





У "Актобе" достаточно исполнителей в центре полузащиты, а именно: Пабло Альварес, Никита Корзун, Георгий Жуков и Аян Байдавлетов. Плюс в аренде есть свой воспитанник Дархан Бердибек.

Зачем клубу ещё один полузащитник, тем более график у "Актобе" не плотный, только игры чемпионата и Кубка, без еврокубков.

В общем, это переход, где скепсис болельщиков будет абсолютно обоснованным и для того, чтобы оправдать данный трансфер Гауденсио придется доказать, достоин ли он места легионера в таком клубе или же он просто стал частью неких агентских игр.