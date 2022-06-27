"Актобе" сокрушил "Астану" и стал главным фаворитом на титул КПЛ?

В центральном матче 15-го тура чемпионата Казахстана "Актобе" деклассировал "Астану" и окончательно заявил о своих притязаниях на чемпионство. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как команда Андрея Карповича преобразилась за короткое время и в чем ее козыри.
Несмотря на несколько серьезных кадровых потерь "Астаны", ее состав был достаточно конкурентоспособным, и поэтому преуменьшать победу "Актобе" тут не приходится. Команда Карповича навязала "Астане" агрессивную игру, и к такому давлению гости оказались не готовы.
Если говорить персонально, этот матч стал объектом необычной личной дуэли двух французских креативщиков - Уго Видемона и Жереми Манзорро. Вингер "Актобе" оказался гораздо эффективнее. В первом тайме именно он создал два гола и выглядел лидером команды.
Попытки "Астаны" выровнять положение не шли ни в какое сравнение по остроте с кинжальными контратаками "Актобе". В этой интенсивной, буйной игре Карпович дал проявить себя еще и молодым казахстанцам. Алибек Касым забил с пенальти, а Максим Самородов выскочил на замену и поставил точку в матче аккуратным ударом в угол.
"Актобе" владел мячом 29 процентов времени, проиграл по количеству ударов, но никто не скажет, что эта победа была незаслуженной. Просто побеждать можно по-разному. Если Благоевич в очередной раз предстал догматиком, у которого нет плана Б, то вот Андрей Карпович вновь проявил себя как один из самых гибких тренеров лиги. В этой связи нельзя не упомянуть яркую историю аргентинского тренера Хорхе Сампаоли в контексте "важности" владения мячом:
"Однажды я пришел в бар. Я был с девушкой. Мы общались всю ночь, флиртовали, смеялись. Около пяти часов утра зашел парень, взял ее под руку и она уехала с ним. Вот что я могу сказать про владение мячом".
После прихода Карповича у "Актобе" три победы в четырех матчах (проиграли только "Каспию" в первой игре при новом тренере), причем все соперники были из топ-5 - "Атырау", "Тобол", "Астана".
Андрей Владимирович изменил схему, перешел на систему в четыре защитника, полностью доверившись Алибеку Касыму (что неудивительно, ведь именно при Карповиче центрбек выдал пока лучший сезон в карьере), вместе с Темирланом Ерлановым они составили крайне органичную и современную пару защитников.
В центре поля у "Актобе" тоже есть выбор - силовые опорники Логвиненко, Адукор, Жулпа, а также более разыгрывающий Руслан Камболов. В роли полузащитника box-to-box Рамазан Оразов, который отвечает за продвижение мяча, примерно в такой же роли может сыграть Арман Кенесов.
Основная атакующая тройка "красно-белых" на данный момент - Видемон, Шина, Сердеров. Все малогабаритные, но достаточно быстрые, техничные и с хорошим завершением. Плюс есть еще две боевые опции в нападении - Балашов и Самородов. Оба доказали свою полезность после выходов на замену.
Таким образом, в "Актобе" сформировался очень разнообразный состав, где есть опытные игроки с менталитетом чемпионов, амбициозная и действительно талантливая казахстанская молодежь, а также несколько крепких легионеров, один из которых топ-уровня (Видемон).
Клуб в этом сезоне не отягощен еврокубками, поэтому сил и концентрации должно хватить до конца сезона. Еще одно скрытое преимущество "Актобе" - домашний стадион. Стадион Кобланды батыра - это бурлящий котел, в котором сложно выжить любому сопернику. В очередной раз болельщики "Актобе" подтверждают, что в Казахстане наиболее высокая концентрация футбольной атмосферы именно на их стадионе.
Посмотрим, сможет ли Карпович выиграть первый титул КПЛ в тренерской карьере и вернуть в город золото, которого не было девять лет.Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем! Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: