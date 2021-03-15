"Актобе" следующий матч КПЛ проведет в Алматы

"Актобе" матч второго тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу против "Тобола" проведет в Алматы из-за неготовности своего основного поля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоится на стадионе "Жас Кыран" 20 марта и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

Ранее комиссия по сертификации Казахстанской федерации футбола (КФФ) наложила на клуб наказание в виде условного снятия трех очков в связи с непрохождением лицензирования полей, заявленных на сезон 2021 года.

Напомним, что в первом туре "Актобе" на выезде сыграл вничью с "Каспием" (1:1), а "Тобол" дома победил "Акжайык" (2:0). Турнирная таблица приведена по этой ссылке.