"Актобе" сделал предложение экс-игроку "МЮ"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:59
©ФК "Тобол"

Сербский футболист костанайского "Тобола" Зоран Тошич имеет несколько вариантов для продолжения игровой карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации MaxBet Sport, Тошич получил предложение от "Актобе". Вице-чемпион Казахстана подготовил контракт на два года, переговоры продолжаются.

При этом, как отмечается, к экс-игроку московского ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" интерес проявляет один из венгерских клубов, название которого не раскрывается.

Отметим, что 38-летний полузащитник перешел в "Тобол" весной 2021-го, в том же году в составе костанайского клуба отпраздновал чемпионство КПЛ, а в этом сезоне выиграл бронзовые медали. В минувшем чемпионате Тошич провел 23 матча, в которых забил пять голов и отдал пять ассистов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Актобе ФК Тобол ФК Казахстан Венгрия

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