"Актобе" разгромил дебютанта чемпионата Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:57
©ФК "Актобе"

В третьем туре чемпионата Казахстана "Актобе" принял на своем поле "Женис" и добыл крупную победу, сообщают Vesti.kz

Команда Дмитрия Парфенова впервые в сезоне сыграла перед родной публикой и сумела порадовать их результатом. 

Уже в первом тайме "красно-белые" дважды распечатали ворота "Жениса" - Максим Самородов реализовал пенальти, а Идрис Умаев сумел воспользоваться выгодной ситуацией внутри штрафной. 

Во второй половине "Актобе" довел счет до разгромного с помощью новичка Дорни Ромеро - 3:0. При этом, в заключительный отрезок игры "красно-белые" остались в меньшинстве - красную карточку заработал Матео Барач. 

Таким образом, "Актобе" после двух сыгранных матчей имеет в своем активе шесть очков.  

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 2 2 0 0 4-0 6
4 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
5 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
6 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
9 Женис 3 1 0 2 1-5 3
10 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
11 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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