"Актобе" разгромил дебютанта чемпионата Казахстана

В третьем туре чемпионата Казахстана "Актобе" принял на своем поле "Женис" и добыл крупную победу, сообщают Vesti.kz.

Команда Дмитрия Парфенова впервые в сезоне сыграла перед родной публикой и сумела порадовать их результатом.

Уже в первом тайме "красно-белые" дважды распечатали ворота "Жениса" - Максим Самородов реализовал пенальти, а Идрис Умаев сумел воспользоваться выгодной ситуацией внутри штрафной.

Во второй половине "Актобе" довел счет до разгромного с помощью новичка Дорни Ромеро - 3:0. При этом, в заключительный отрезок игры "красно-белые" остались в меньшинстве - красную карточку заработал Матео Барач.

Таким образом, "Актобе" после двух сыгранных матчей имеет в своем активе шесть очков.