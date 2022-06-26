"Актобе" разгромил "Астану" и лишил единоличного лидерства в КПЛ

©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:57
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Актобе - Астана 4:1

Голы: Видемон, 18 (1:0) ; Шина - Дос Сантос, 33 (2:0) ; Дарабаев, 42 (2:1) ; Касым, 72 (3:1) ; Самородов, 90 (4:1)

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Турнирная таблица

"Актобе" обыграл "Астану" в матче 15-го туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Актобе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых забили француз Уго Видемон (18-я минута), бразилец Шина (33-я), Алибек Касым (72-я), реализовавший пенальти, и Максим Самородов (90+5). У "Астаны" единственный гол на счету Аслана Дарабаева (42-я).

"Астана" с 24 очками осталась лидером КПЛ, но столько же баллов теперь и у "Тобола". А "Актобе" с 23 баллами поднялся на третью строчку. При этом у команды есть еще игра в запасе.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
КПЛ Актобе ФК Астана ФК

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Вчера 22:57
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