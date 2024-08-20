"Актобе" прорабатывает варианты на случай отставки российского тренера

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 21:32
©ФК "Актобе"

"Актобе" может поменять главного тренера в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководство клуба уже начало прорабатывать различные варианты на случай отставки российского тренера Дмитрия Парфенова. При этом приоритет будет отдан зарубежному специалисту.

По данным источника, близкому к ситуации, отставка Парфенова может произойти в ближайшие один-два тура.

25 августа "красно-белые" на выезде сыграют против "Ордабасы", а 31 августа - дома против "Елимая". Эти матчи станут определяющими для Парфенова, перед которым стоит задача - завоевать золото КПЛ.

По потерянным очкам "Актобе" идет на третьем месте, уступая "Ордабасы" (две игры в запасе) и "Кайрату".

В 17 туре КПЛ актюбинцы дома не смогли переиграть "Кайсар" - 1:1.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Актобе ФК Кайсар ФК КПЛ Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:32
КПЛ
"Актобе" прорабатывает варианты на случай отставки российского тренера
Вчера , 16:42
КПЛ
"Ордабасы" столкнулся с препятствиями во время назначения нового тренера
Вчера , 15:44
КПЛ
Анализ состава сборной Казахстана при Черчесове: смена первого номера и освежение атаки?
Вчера , 11:59
КПЛ
Сколько потратили казахстанские клубы на трансферы этим летом? "Кайрат" второй в списке "транжир"
19 августа, 22:54
КПЛ
Александр Кержаков отреагировал на свое признание в Казахстане
19 августа, 16:21
КПЛ
Александр Кержаков стал лучшим тренером в Казахстане
19 августа, 14:06
КПЛ
Казахстанец или иностранец? Кто станет новым тренером "Ордабасы"
19 августа, 12:28
КПЛ
Футболист сборной Узбекистана возглавил гонку бомбардиров чемпионата Казахстана
19 августа, 09:53
КПЛ
Чемпионство уплывает от "Актобе"? Подробности
19 августа, 07:38
КПЛ
Тренер сборной отказал "Ордабасы". Известна причина
© 2008 - 2024 ТОО «EML»