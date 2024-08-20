"Актобе" прорабатывает варианты на случай отставки российского тренера

"Актобе" может поменять главного тренера в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководство клуба уже начало прорабатывать различные варианты на случай отставки российского тренера Дмитрия Парфенова. При этом приоритет будет отдан зарубежному специалисту.

По данным источника, близкому к ситуации, отставка Парфенова может произойти в ближайшие один-два тура.

25 августа "красно-белые" на выезде сыграют против "Ордабасы", а 31 августа - дома против "Елимая". Эти матчи станут определяющими для Парфенова, перед которым стоит задача - завоевать золото КПЛ.

По потерянным очкам "Актобе" идет на третьем месте, уступая "Ордабасы" (две игры в запасе) и "Кайрату".

В 17 туре КПЛ актюбинцы дома не смогли переиграть "Кайсар" - 1:1.