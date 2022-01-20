"Актобе" проиграл первый матч в 2022 году

©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:19

Футбольный клуб "Актобе" провел первый товарищеский матч в этом году в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спарринг-партнером выступила украинская команда из первой лиги "Полесье". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника. В составе "красно-белых" единственный мяч забил Арман Кенесов.

В дальнейшем "Актобе" планирует провести еще одну контрольную игру против другого украинского клуба "Заря".

"Актобе" стал шестым в КПЛ-2021, а "Полесье" занимает девятое место из 16 после первой части чемпионата.

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Вчера 22:19
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