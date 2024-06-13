"Актобе" продал Оразова в Европу за солидную компенсацию

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов покинет "Актобе" и продолжит карьеру в Европе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника, 26-летний футболист будет выступать в чемпионате Дании. Ранее сообщалось, что Оразовым интересуется местный "Орхус". Команда из Дании следит за ним с 2022 года.

Сегодня, 13 июня, официально должно быть объявлено об уходе Оразова из "Актобе". Новая команда выплатит "красно-белым" солидную компенсацию.

По информации телеграм-канала "Серый Cardinal", речь идет о сумме от 50 до 80 тысяч евро.

Напомним, Оразов уже несколько раз пробовал себя в зарубежных клубах, ранее он выступал за российскую "Чайку", словенский "Копер" и латвийский "Даугавпилс".

В нынешнем сезоне хавбек провел семь матчей в чемпионате Казахстана и две игры в Кубке страны.