"Актобе" принял решение по игрокам. Они проходили просмотр на УТС в Турции

Футбольный клуб "Актобе" определился с некоторыми игроками, которые проходили просмотр в ходе первого УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает пресс-служба "красно-белых", в их рядах были полузащитник молодежной сборной Казахстана Дмитрий Бачек, игрок сборной Армении Соломон Удо, российский защитник Антон Бочаров и ивуарийский нападающий Жерар Гоу.

Удо, Бочаров и Бачек получили игровое время в контрольных матчах против украинских "Полесья" и "Зари", а физическое состояние Гоу не устроило тренерский штаб команды. "Актобе" принял решение не предлагать контракты данным игрокам.