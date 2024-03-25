"Актобе" пригласил поигравшего в АПЛ футболиста

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:00
©ФК "Актобе"

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" поделился информацией о потенциальном новичке футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

"В "Актобе" приедет на просмотр футболист поигравший в АПЛ и Бундеслиге. Со дня на день зарубежный нападающий приедет в город Актобе и, скорее всего, пополнит состав местной команды.

Имя игрока, пока раскрывать не станем, скажем лишь, что он имеет опыт выступления в топ-лигах Европы. Кроме того, в свое время одна из команд АПЛ заплатила за него бешеные деньги", - пишет источник.

Потенциальным новичком оказался Лис Муссе. Французский нападающий играл в АПЛ Лис Муссе в составе "Борнмута" и "Шеффилд Юнайтед". В Бундеслиге он защищал цвета "Бохума".

Свой следующий матч в КПЛ "Актобе" проведет 31 марта против столичного "Жениса". В активе "красно-белых" три очка.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Актобе ФК КПЛ Футбольные трансферы Футбол
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