В "Актобе" прибыли новички: есть кандидат в сборную Казахстана и забивной нападающий

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 15:19
©ФК "Актобе"

ФК "Актобе" начал учебно-тренировочной сбор в Анталье (Турция): в команду прибыли потенциальные новички, сообщают Vesti.kz.

Так, на просмотре у "красно-белых" находится российский нападающий Идрис Умаев, выступавший за "красно-белых" в прошлом сезоне. Также 24-летний форвард играл за карагандинский "Шахтер".

Кроме того, в карьере Умаева были российские "Ахмат", "Химки", "Чайка" и "Енисей", а также литовская "Паланга". Нападающий заявлял о желании выступать за сборную Казахстана.

Также в расположении "Актобе" находится голкипер Игорь Трофимец - воспитанник "красно-белых" был в составе клуба с 2012 по 2019 год.

Другой потенциальный новичок - Максим Ширяев, экс-защитник российского "Рубина" и латвийской "Елгавы". Его рост - 197 сантиметров.

Кроме того, состав "Актобе" может пополнить Дорни Ромеро. Доминиканский нападающий прошлый год провел в чемпионате Боливии, где сейчас является лучшим бомбардиром. За 31 сыгранный матч он забил 24 гола.

В прошлом сезоне "Актобе" завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана. Команду к новому сезону готовит Дмитрий Парфенов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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