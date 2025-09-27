КПЛ
"Актобе" прервал серию из двух поражений в матче с одним голом и удалением

"Актобе" обыграл петропавловский "Кызылжар" в матче 24-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Актобе и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный и победный гол на восьмой минуте забил Даниэль Соса.

Игра шла на встречных курсах, но, больше результативных действий зафиксировано не было. более того, на 67-й минуте петропавловцы остались в меньшинстве после удаления капитана Александра Нойока.

Украинский легионер грубо сыграл против гаитянца Жайро Жана.

Таким образом, "Актобе" набрал 42 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Кызылжара" 24 бала и девятая позиция.

Отметим, что "Актобе" прервал серию из двух поражений. Ранее "красно-белые" уступили в Алматы "Кайрату" (0:1) и в Жезказгане "Улытау" (1:2).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
8 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

