"Актобе" потерял важных футболистов на финише сезона

Пресс-служба ФК "Актобе" сообщила плохие новости о двух свои легионерах, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации клуба травмированными оказались капитан клуба аргентинец Лионель Струмия и панамский полузащитник Фредди Гондола.

"Для Струмии и Гондолы сезон завершен.

Игроки футбольного клуба "Актобе" не смогут принять участие в оставшихся двух играх сезона. Причина – травмы.

Капитан команды получил травму голеностопного сустава в игре против "Астаны" в прошлом туре. Врачи клуба сказали, что он будет лечиться около двух месяцев. А Гондола повредил колено во время разминки перед игрой и выбыл из игры до конца сезона", - поясняет пресс-служба "красно-белых".