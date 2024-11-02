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"Актобе" потерял важных футболистов на финише сезона

©ФК "Актобе"

Пресс-служба ФК "Актобе" сообщила плохие новости о двух свои легионерах, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации клуба травмированными оказались капитан клуба аргентинец Лионель Струмия и панамский полузащитник Фредди Гондола.

"Для Струмии и Гондолы сезон завершен.

Игроки футбольного клуба "Актобе" не смогут принять участие в оставшихся двух играх сезона. Причина – травмы.

Капитан команды получил травму голеностопного сустава в игре против "Астаны" в прошлом туре. Врачи клуба сказали, что он будет лечиться около двух месяцев. А Гондола повредил колено во время разминки перед игрой и выбыл из игры до конца сезона", - поясняет пресс-служба "красно-белых".

Завтра, 3 ноября "красно-белые" сыграют в гостях с "Шахтером", а 9-го примут "Туран". 


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 22 13 4 5 34-18 43
3 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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