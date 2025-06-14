"Актобе" потерял очки в матче с удалением и голом форварда сборной Казахстана

Петропавловский "Кызылжар" сыграл вничью на своем поле с "Актобе" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. У гостей на 69-й минуте гол забил нападающий Оралхан Омиртаев, вызывавшийся ранее в сборную Казахстана. К этому моменту петропавловцы играли вдесятером из-за удаления Илии Мартиновича на 42-й минуте. Несмотря на численное меньшинство, "Кызылжар" отыгрался на 86-й минуте стараниями Андрея Васильева.



В следующем туре, 21 июня, "Кызылжар" отправится в гости к "Кайрату", а на следующий день "Актобе" примет "Астану".