"Актобе" после разгромной победы укрепил лидерство в КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 22
Голы:Касым, 20 (1:0); Самородов (Гоу), 43 (2:0); Самородов, 53 (3:0); Байтана, 67 (4:0)
"Актобе" в матче 22-го тура КПЛ одержал убедительную победу над актауским "Каспием", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Актобе завершилась со счетом 4:0. Хозяева на 20-й минуте открыли счет после точного исполнения пенальти Алибеком Касымом. На 43-й минуте Максим Самородов удвоил преимущество "Актобе". Он же на 53-й минуте оформил дубль. Окончательный счет на 67-й минуте установил Бауыржан Байтана.
"Актобе", лидирующий в таблице набрал 45 очков и на семь баллов обходит "Тобол". У "Каспия" 29 очков и седьмое место.