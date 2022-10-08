"Актобе" после разгромной победы укрепил лидерство в КПЛ

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Сегодня 17:56
©ФК "Актобе"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 22

Актобе - Каспий 4:0

Голы:

Касым, 20 (1:0); Самородов (Гоу), 43 (2:0); Самородов, 53 (3:0); Байтана, 67 (4:0)
Турнирная таблица →

"Актобе" в матче 22-го тура КПЛ одержал убедительную победу над актауским "Каспием", сообщает корреспондент Vesti.kz.

 Встреча в Актобе завершилась со счетом 4:0. Хозяева на 20-й минуте открыли счет после точного исполнения пенальти Алибеком Касымом. На 43-й минуте Максим Самородов удвоил преимущество "Актобе". Он же на 53-й минуте оформил дубль. Окончательный счет на 67-й минуте установил Бауыржан Байтана.

"Актобе", лидирующий в таблице набрал 45 очков и на семь баллов обходит "Тобол". У "Каспия" 29 очков и седьмое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 21 5 9 7 20-26 24
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Каспий

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