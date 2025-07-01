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"Актобе" подписал казахстанца из чемпионата России

©ФК "Актобе"

Казахстанский защитник Талгат Кусяпов стал игроком "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Выпускник актауского футбола, за свою карьеру он выступал за "Кайрат", "Каспий", "Астану" и "Окжетпес". За последние полтора года он выступал за российский ФК "Камаз", сыграв в восьми матчах.

Также он сыграл в 26 матчах за молодежную сборную Казахстана.

Отметим, что сегодня, 1 июля, "Актобе" представил казахстанского нападающего Вячеслава Швырева.

Отметим, "Актобе" набрал 29 очков и идет на третьем месте в КПЛ-2025. В квалификации Лиги Европы "красно-белые" сыграют с польской "Легией". Первый матч в Варшаве пройдет в ночь с 10 на 11 июля - ответный в Казахстане, состоится 17 июля.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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