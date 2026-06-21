КПЛ
Вчера 22:05

"Актобе" победил "Астану" в КПЛ-2026 с дебютным голом Нани

©ФК "Актобе"

ФК "Актобе" обыграл "Астану" на своем поле в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра, состоявшаяся в Актобе завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых". На 22-й минуте Луиш Нани замкнул подачу со штрафного, оформив свое первое взятие ворот в КПЛ.

Второй мяч на 55-й минуте Агустин Пасторица удвоил преимущество "Актобе" и установил окончательный результат.

Таким образом, "Актобе" набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. У "Астаны" тоже 22 балла и шестая строчка.

В следующем матче "Актобе" сыграет 27 июня на выезде с "Жетысу". 28 июня "Астана" в столичном дерби встретится на выезде с "Женисом".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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