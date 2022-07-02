"Актобе" отыгрался со счета 0:2 в матче с "Шахтером" и стал лидером КПЛ

©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:55
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 16
Шахтер - Актобе 2:3

Голы: Досмагамбетов, 12 (1:0) ; Муртазаев, 45 (2:0) ; Касым, 54 (2:1) ; Гоу, 75 (2:2) ; Видемон, 82 (2:3)

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Турнирная таблица

"Актобе" одержал волевую победу в матче 16-го тура КПЛ против "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме карагандинцы, принимавшие "красно-белых" на своем поле, дважды оформили взятие ворот соперника. На 12-й минуте Тимур Досмагамбетов открыл счет с пенальти, а в компенсированное время отличился Роман Муртазаев.

В дебюте второго тайма Алибек Касым (51-я минута) сократил отставание. На 75-й минуте вышедший на замену Жерар Гоу восстановил равновесие - 2:2. А победу "Актобе" на 82-й минуте принес Уго Видемон.

Таким образом, "Актобе" набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу. У "Шахтера" 17 баллов и девятое место.

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
2 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
3 Астана 14 7 3 4 29-16 24
4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Туран 13 3 7 3 11-12 16
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Актобе ФК Шахтер ФК КПЛ

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