"Актобе" оступился в чемпионкой гонке - неожиданно проиграл аутсайдеру

Неожиданным результатом завершился матч 21-го тура футбольной премьер-лиги в Уральске, сообщает корреспондент Vesti.kz. Местный "Акжайык", который является аутсайдером чемпионата, обыграл "Актобе", лидирующего в турнирной таблице, со счетом 3:1.

Хозяева забили гостям три гола подряд. На 29-й минуте "Акжайык" вывел вперед Петрос Аветисян. А после перерыва "Актобе" пропустил два гола всего за две минуты. Сначала на 68-й закрепил успех "Акжайыка" Лука Имнадзе, а на 70-й Аветисян оформил дубль.

От поражения всухую "Актобе" спас Жерар Гоу, который забил гол престижа на 90-й минуте.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Для обеих команд результат этого матча не повлиял на турнирное положение. Уральский клуб, набрав три очка, остался на предпоследнем 13-м месте таблицы, оставаясь кандидатом на вылет в первую лигу. "Актобе" же сохранил лидерство в КПЛ, но оставил больше шансов сократить разрыв в чемпионской гонке идущим следом "Астане" и "Тоболу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 3 Астана 20 11 4 5 43-19 37 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →