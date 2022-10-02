"Актобе" оступился в чемпионкой гонке - неожиданно проиграл аутсайдеру

Неожиданным результатом завершился матч 21-го тура футбольной премьер-лиги в Уральске, сообщает корреспондент Vesti.kz. Местный "Акжайык", который является аутсайдером чемпионата, обыграл "Актобе", лидирующего в турнирной таблице, со счетом 3:1.
Хозяева забили гостям три гола подряд. На 29-й минуте "Акжайык" вывел вперед Петрос Аветисян. А после перерыва "Актобе" пропустил два гола всего за две минуты. Сначала на 68-й закрепил успех "Акжайыка" Лука Имнадзе, а на 70-й Аветисян оформил дубль.
От поражения всухую "Актобе" спас Жерар Гоу, который забил гол престижа на 90-й минуте.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Для обеих команд результат этого матча не повлиял на турнирное положение. Уральский клуб, набрав три очка, остался на предпоследнем 13-м месте таблицы, оставаясь кандидатом на вылет в первую лигу. "Актобе" же сохранил лидерство в КПЛ, но оставил больше шансов сократить разрыв в чемпионской гонке идущим следом "Астане" и "Тоболу".