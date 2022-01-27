"Актобе" определился с соперниками на вторых сборах

Футбольный клуб "Актобе" приступит ко второму зарубежному сбору в Турции 30 января, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает пресс-служба "красно-белых", УТС в Анталье продлятся до 16 февраля. Подопечные Владимира Муханова проведут четыре контрольных матча.

"Актобе" встретится в Белеке с поляками - "Заглембе" (Сосновец) и клубом "Корона" (Кельце). Также его соперниками станут российские "Кубань" (Краснодар) и "Томь" (Томск).

Напомним, по итогам первого сбора клуб, занявший шестое место в КПЛ-2021, решил отказаться от услуг Рифата Нурмугамета, Ардака Саулета и других игроков.